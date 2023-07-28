В России оценили возможность возобновления переговоров с США и Украиной

Депутат Чепа: Россия ждет, когда США будут готовы к переговорам по Украине

Россия ждет, когда Североатлантический альянс (НАТО) в лице США будет готов к диалогу по украинскому конфликту, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат оценил возможность проведения переговоров в ближайшем будущем.

Парламентарий рассказал, что находится на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, где обсуждает с представителями стран украинский кризис.

Все понимают, что не заинтересованы Соединенные Штаты в мирном решении вопроса так же, как они были не заинтересованы отвечать на поставленные в 2021 году наши вопросы по гарантиям безопасности Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Госдеп США говорит о том, что они будут готовы к переговорам только тогда, когда Украина будет иметь хорошие позиции. На сегодняшний момент контрнаступления не произошло. Поэтому сегодня переговорный процесс, по мнению США, невыгоден для Украины», — заявил Чепа.

Депутат объяснил, что еще не создались условия, при которых, по мнению США, они могли бы навязать неудобные для России условия.

«Поэтому я думаю, что после окончательного провала идеи контрнаступления американцы поменяют свою позицию относительно переговорного процесса», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией. Глава государства отметил, что Москва не может навязывать другим блокам и странам свою волю в отношении переговоров. Также Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорному процессу.

