Ростовский губернатор рассказал о работе систем ПВО в регионе

Ростовский губернатор Голубев заявил, что система ПВО в регионе работает надежно

В Ростовской области система противовоздушной обороны (ПВО) работает штатно и надежно. Об этом сообщил губернатор российского региона Васлий Голубев, его цитирует РИА Новости.

«У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным», — сказал глава региона.

Он добавил, что ростовские власти взаимодействуют с ФСБ, полицией и другими ведомствами для сохранения порядка.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по трем российским регионам — Крыму, Ростовской и Калужской областям — зенитными ракетами С-200. Ракеты были переоборудованы в ударный вариант, их уничтожили.