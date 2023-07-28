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15:28, 28 июля 2023Россия

Ростовский губернатор рассказал о работе систем ПВО в регионе

Ростовский губернатор Голубев заявил, что система ПВО в регионе работает надежно

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ростовской области система противовоздушной обороны (ПВО) работает штатно и надежно. Об этом сообщил губернатор российского региона Васлий Голубев, его цитирует РИА Новости.

«У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным», — сказал глава региона.

Он добавил, что ростовские власти взаимодействуют с ФСБ, полицией и другими ведомствами для сохранения порядка.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по трем российским регионам — Крыму, Ростовской и Калужской областям — зенитными ракетами С-200. Ракеты были переоборудованы в ударный вариант, их уничтожили.

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    Анастасия Шейкина
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