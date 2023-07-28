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08:05, 28 июля 2023Интернет и СМИ

Девушка заподозрила жениха в странном романе и передумала выходить замуж

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit заподозрила жениха в чувствах к его ушедшей из жизни любовнице и задумалась о том, чтобы разорвать помолвку. Она рассказала свою историю и попросила совета у пользователей в сообществе, посвященном проблемам в отношениях.

30-летняя девушка и ее 40-летний жених встречаются уже на протяжении девяти лет, но их отношения прерывались на год или полтора. В этот период мужчина уходил к другой женщине — своей коллеге. После разрыва героиня истории и ее жених сошлись вновь, однако некоторое время мужчина продолжал изменять ей.

«Мы все уладили, неверность для меня — не такая большая проблема, как для других людей. Я снова начала доверять ему, и все было отлично, вопрос о любовнице редко поднимался в нашем романе, а спустя шесть лет мы обручились. А еще через год его бывшая девушка ушла из жизни. Мой жених был на церемонии прощания, хотя я объяснила ему, насколько это обидно для меня», — написала девушка.

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После этого в течение нескольких месяцев после случившегося мужчина принимал участие в сборе средств для родственников своей любовницы. Невеста во всем этом увидела проявление чувств к бывшей возлюбленной. Рассказчица добавила, что была готова простить первоначальную измену, но не может смириться со странными чувствами мужчины к ушедшей из жизни любовнице.

Большинство комментаторов заняли сторону девушки, отметив, что поведение ее жениха недостойно. Многие посоветовали ей разорвать отношения. Некоторых также возмутили измены мужчины: они заявили, что в будущем он вряд ли будет хранить верность невесте.

Тем временем родители и брат другой пользовательницы Reddit решили проигнорировать ее свадьбу из-за одного условия, выдвинутого невестой. Она запретила всем гостям брать с собой детей, что возмутило ее родственников.

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    Олег Давыдов
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