Россиянин похитил и избил ребенка на своей даче

СКР: под Самарой мужчина похитил и избил 9-летнюю девочку на своей даче

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в похищении ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчине также вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

По данным следствия, подозреваемый заманил девятилетнюю девочку в свой дом в садовом товариществе «Комсомольск-2» в селе Выселки, насильно удерживал ее там и избивал.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, ей оказали медицинскую помощь, заявили «Ленте.ру» в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Ингушетии суд рассмотрит дело 34-летней местной жительницы, похитившей новорожденного ребенка.