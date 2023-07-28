Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:00, 28 июля 2023Силовые структуры

Россиянин похитил и избил ребенка на своей даче

СКР: под Самарой мужчина похитил и избил 9-летнюю девочку на своей даче

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в похищении ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчине также вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

По данным следствия, подозреваемый заманил девятилетнюю девочку в свой дом в садовом товариществе «Комсомольск-2» в селе Выселки, насильно удерживал ее там и избивал.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, ей оказали медицинскую помощь, заявили «Ленте.ру» в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Ингушетии суд рассмотрит дело 34-летней местной жительницы, похитившей новорожденного ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство раскрыло детали электронного реестра повесток

    На Украине заявили о потере почти дюжины Leopard 2

    Силовики наведались в бойцовский клуб в Москве в поисках экстремистов

    Песков оценил работу системы ПВО при ракетной атаке на Ростовскую область

    В кабмине анонсировали уведомления о повестках через «Госуслуги»

    Путин улыбнулся после слов скучающего по СССР африканского лидера

    Актриса Блейк Лайвли показала фигуру спустя четыре месяца после родов

    Россиянка описала посадку самолета среди сверкающих молний и сняла ее на видео

    СК возбудил дело о теракте после ракетного удара Украины по Таганрогу

    Представлен комплекс РЭБ для МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости