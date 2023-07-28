ЕС расширил антироссийский санкционный список

ЕС добавил в санкционный список 7 физических и 5 юридических лиц из России

Власти Евросоюза (ЕС) добавили в санкционный список семь физических и пять юридических лиц из России «за проведение кампании по манипулированию цифровой информацией». Об этом говорится в сообщении Евросовета.

Под европейские рестрикции попали АНО «Диалог» и информационное агентство «Инфорос», а также их учредители и дочерние компании.

«В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь распространяются примерно на 1800 физических и юридических лиц. Все указанные лица подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства», — говорится в сообщении о расширении антироссийского санкционного списка.

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.