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08:08, 28 июля 2023Россия

В Совфеде анонсировали активную информационную политику России в Африке

Сенатор Пушков заявил о начале активной информационной политики в Африке
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков анонсировал начало активной информационной политики России в Африке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия переходит к активной информационной политике в Африке», — констатировал Пушков.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. В ходе саммита планируется подписание двухсторонних документов.

На приеме по случаю саммита президент России Владимир Путин предложил тост за процветание Африки и российско-африканскую дружбу. Он отметил, что Москва с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

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    Марина Совина
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