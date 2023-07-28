В Совфеде анонсировали активную информационную политику России в Африке

Сенатор Пушков заявил о начале активной информационной политики в Африке

Член Совета Федерации Алексей Пушков анонсировал начало активной информационной политики России в Африке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия переходит к активной информационной политике в Африке», — констатировал Пушков.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. В ходе саммита планируется подписание двухсторонних документов.

На приеме по случаю саммита президент России Владимир Путин предложил тост за процветание Африки и российско-африканскую дружбу. Он отметил, что Москва с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.