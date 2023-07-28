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09:35, 28 июля 2023Россия

В Дагестане ребенок получил сотрясение мозга в детсаду

В Дагестане во время драки в детсаду ребенок получил сотрясение мозга
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

В Кизилюртовском районе Дагестана ребенок получил сотрясение мозга во время драки в частном детском саду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Когда его пришла забирать в образовательное учреждение бабушка, она услышала плач и увидела, что другой мальчик бьет ребенка по голове ногой. В этот момент рядом с воспитанниками детсада не было воспитателей и няни.

По информации авторов канала, пострадал пятилетний ребенок, который пришел в частный детский сад во время каникул в государственном. Врачи диагностировали у него сотрясение.

После случившегося в Минобразования начали проверку и затем поручили уволить виновных в случившемся. Мать пострадавшего мальчика рассказала, что ни разу не видела воспитателя за последний месяц. Впоследствии заведующая призналась, что воспитатель уволилась, а за группой из 11 детей следит только няня.

Ранее в одном из детских садов Свердловской области трехлетняя россиянка отравилась растворителем. Девочка открыла шкафчик для утерянных вещей в раздевалке детсада, взяла оттуда бутылочку с растворителем и выпила жидкость. Ребенок получил термический ожог ротовой полости.

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    Анастасия Шейкина
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