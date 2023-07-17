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13:02, 17 июля 2023Россия

Трехлетняя россиянка отравилась растворителем в детском саду

В детском саду Свердловской области трехлетняя девочка отравилась растворителем

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В одном из детских садов Свердловской области трехлетняя россиянка отравилась растворителем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В Серове прокуратура проводит проверку в связи с обращением за медицинской помощью трехлетней воспитанницы детского сада с отравлением растворителем», — говорится в сообщении надзорного органа.

Инцидент произошел 12 июля. По предварительной информации, девочка открыла шкафчик для утерянных вещей в раздевалке детсада, взяла оттуда бутылочку с растворителем и выпила жидкость. Ребенок получил термический ожог ротовой полости.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что растворитель в этот шкафчик положила воспитательница еще в мае, когда она красила игровое оборудование в детском саду.

Ранее в детском саду «Золотая рыбка» в поселке Прогресс Амурской области отравились 17 детей. Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства, в том числе отсутствие необходимых чистящих средств несоблюдение требований к дезинфекции игрушек

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    Никита Абрамов
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