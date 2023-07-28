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14:07, 28 июля 2023Путешествия

Пытавшемуся пронести в самолет героин пенсионеру пригрозили пожизненным сроком

В Мельбурне пенсионер пытался пронести в самолет героин и попался полиции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В аэропорту Мельбурна пенсионер попытался пронести в самолет героин и попался полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 77-летний новозеландец направлялся домой из Таиланда. Во время проверки в австралийском аэропорту сканеры выявили в его багаже белое вещество, которое, как выяснила экспертиза, оказалось героином. Всего в сумке было два килограмма наркотика — товарное количество вещества.

В ходе первого судебного заседания преступника арестовали и пригрозили ему максимальным наказанием — пожизненным сроком в тюрьме.

Ранее британский турист упал с балкона второго этажа на Майорке, сломал обе ноги и таз и угодил в реанимацию. Мужчина находился под воздействием наркотиков. Пострадавшему оказали первую помощь и экстренно госпитализировали.

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    Зарина Дзагоева
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