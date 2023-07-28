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16:28, 28 июля 2023Мир

Трамп пообещал продолжить борьбу за пост президента США в случае приговора

Трамп пообещал бороться за пост президента США в случае обвинительного приговора

Фото: Marco Bello / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал продолжить борьбу за пост главы государства даже в случае обвинительного приговора. Об этом пишет Reuters.

Агентство приводит его слова о том, что он будет участвовать в выборах и бороться за пост главы Белого дома, даже если его признают виновным. Он заявил, что Конституция США не запрещает ему участвовать в выборах в подобном случае.

Ранее Трампу предъявили два новых обвинения, которые касались уничтожения видеозаписей с камер видеонаблюдения в личном поместье в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Помимо этого, ему предъявили еще один пункт обвинения касательно «умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США».

Трамп счел судебное разбирательство против него попыткой помешать ему участвовать в предстоящих президентских выборах.

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    Александр Слабиев
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