Россиян предупредили о подорожании вин

РБК: импортеры предупредили о повышении цены вина из Европы из-за роста пошлин

Российские импортеры европейских вин предупредили о планах резко поднять цены после решения властей о значительном увеличении пошлин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Повышение ввозной пошлины с 12,5 процента до 20 процентов на импорт вина из так называемых «недружественных стран» затронет продукцию от крупнейших производителей из Франции, Италии и Испании. На этом фоне в компании Wine Discovery, занимающейся розничными продажами алкоголя, заранее уведомили клиентов о повышении цен в среднем на 25 процентов с 1 августа 2023 года, то есть с момента вступления в силу решения о росте пошлин, рассказал исполнительный директор фирмы Александр Липилин.

В другом ретейлере — компании Fort — оценили вилку подорожания европейских вин на российском рынке в диапазоне от 10 процентов до 1,8 раза. При этом изменение цен будет наиболее заметным в категории бюджетных вин из-за высокой зависимости конечной розничной цены таких напитков от пошлин. В то же время исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян допустил, что вместе с импортными могут подорожать и российские вина.

Постановление правительства о повышении пошлин было опубликовано 25 июля. Повышенный сбор коснется продукции стоимостью не менее полутора долларов за литр. Соответствующие ограничения будут действовать с 1 августа до конца 2023 года.