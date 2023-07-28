Больше сотни детей заразились энтеровирусом в российском регионе

В Саратовской области 105 детей заразились энтеровирусной инфекцией

В Саратовской области 121 человек, включая 105 детей, заразились энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В области в июле отмечается подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. На сегодняшний день заболел 121 человек, из которых 105 — дети. Все пациенты сейчас находятся под особым контролем медиков», — пояснил глава области.

По его данным, наибольшее количество заболевших приходится на Саратов и Энгельс — 20 и 70 процентов соответственно.

В связи с этим в Саратовской области усилили профилактические мероприятия на территориях детских садов и социальных учреждений. В Энгельсском районе ограничили работу бассейнов, а также временно запретили массовые мероприятия с участием детей.

Ранее в Удмуртии в детском оздоровительном лагере «Юность» произошла вспышка острой кишечной инфекции. Отмечается, что в детском учреждении было зафиксировано 12 случаев острой кишечной инфекции. На место выехали специалисты Роспотребнадзора.