В российском детском лагере произошла вспышка острой кишечной инфекции

В детском лагере «Юность» в Удмуртии произошла вспышка острой кишечной инфекции

В Удмуртии в детском оздоровительном лагере «Юность» произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по российском региону.

Там отметили, что в детском учреждении было зафиксировано 12 случаев острой кишечной инфекции.

«Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с поступлением сообщений из детского оздоровительного лагеря "Юность" (Воткинский район) с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

На место выехали специалисты Роспотребнадзора для установления причин и условий появления случаев заражения инфекцией, а также для выяснения источника заболеваний. Организован забор биологических материалов для дальнейших лабораторных исследований.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко назвала главные отличия симптомов пищевого отравления от различных ротавирусных инфекций. По ее словам, пищевое отравление отличается от кишечной инфекции скоростью интоксикации организма.