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15:30, 29 июля 2023Россия

В Крыму пообещали Украине дырку от бублика вместо полуострова

Сопредседатель АСНК Чегринец: Украина вместо Крыма получит дырку от бублика

Фото: Timur M / Unsplash

Киевские власти вместо Крыма получат дырку от бублика. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма (АСНК) Роман Чегринец.

Агентство отмечает, что так он прокомментировал слова главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который ранее заявил, что Вооруженные силы страны скоро зайдут на территорию полуострова.

«Дырку от бублика они получат, а не Крым. Подобные заявления звучат от бессилия киевского режима, который провалил свое так называемое контрнаступление и от которого скоро отвернутся все его союзники», — убежден Чегринец. Он также заверил, что Крым защищен от попыток вторжения.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала о сомнениях высокопоставленного чиновника одной из стран Европы в способности Киева вернуть все потерянные территории, особенно Крым.

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    Варвара Кошечкина
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