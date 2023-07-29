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01:35, 29 июля 2023Мир

В США сообщили о главных козырях России

Полковник США Дэвис: ядерный арсенал позволит России сохранить все территории

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Американский полковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия, а также является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции. Об этом он написал в своей статье для 19fortyfive.

«У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением», — подчеркнул он. По его словам, западным странам следует это «трезво понять».

Дэвис считает, что Запад недооценивает Вооруженные силы России, а также решимость российского лидера Владимира Путина защищать «занятые территории».

По его словам, российские официальные лица неоднократно заявляли, что Москва готова применить ядерное оружие лишь при условии угрозы территории страны, к которой Россия относит и новые территории.

Ранее Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины стали применять на поле боя новую тактику против России, которая не только не поможет победить, но и приведет к падению основных городов, таких как Одесса.

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    Марина Совина
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