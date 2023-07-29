Глава Мали поблагодарил Путина за поставки зерна

Глава Мали Гоита поблагодарил президента России Путина за поставки зерна

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе встречи поблагодарил главу России Владимира Путина за поставки зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы вас искренне поблагодарить за поставки зерна в мою страну. Это указывает на солидарность вашей страны с нашей страной в рамках вашего решения помочь Мали», — заявил политик.

Гоита назвал Мали одним из главных получателей зерна из России. По его словам, страна и ее жители ценят поддержку Москвы и надеются на партнерство. «Это наш суверенный выбор», — добавил политик.

Ранее посол Кении в России Бенсон Огуту заявил, что поставки сельхозпродукции в Кению были нарушены после того, как Москва приостановила участие в зерновой сделке. Он отметил, что около 30 процентов зерна Африка получила из России и с Украины. Поэтому страны континента надеются на скорое возобновление действия соглашения, заключил Огуту.