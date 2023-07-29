В Подмосковье женщина донесла на бывшего ученика из-за свастики на аватарке

В Подмосковье женщина обратилась в полицию из-за свастики в соцсетях экс-ученика

В Подмосковье женщина обратилась в полицию из-за свастики, которую она нашла на аватарке бывшего ученика. Об этом сообщает издание «Московская область 24».

Преподаватель образовательного учреждения села Софьино из Раменского района обнаружила экс-ученика в социальных сетях. На его аватарке она увидела свастику.

Затем она направилась в полицию, где заявила, что выпускник открыто демонстрирует нацистскую символику. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, что в Томске возбудили дело в отношении местного жителя за демонстрацию нацистской символики.