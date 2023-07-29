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21:48, 29 июля 2023Экономика

Пенсии работающих пенсионеров повысят с 1 августа

В России с 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

С 1 августа в России пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Об этом напомнила юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева, ее слова приводит «Российская газета».

Повысится пенсия за счет прибавки у тех пожилых людей, которые в прошлом году вели трудовую деятельность, и работодатель платил за них взносы в пенсионную систему. Работающие пенсионеры получают страховую пенсию, а также фиксированную выплату к ней без учета индексаций, связанных с инфляцией. Согласно законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

«Перерасчет их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год. Поскольку стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 рубля, максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 рубля», — отметила юрист.

Увеличение выплаты произойдет автоматически и будет произведено исходя из суммы, поступившей в пенсионный фонд. Право на увеличение перерасчет имеют все работавшие в прошлом году независимо от срока трудоустройства — полный год или месяц.

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Ранее руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов рассказал, что работающие пенсионеры могут получать страховую пенсию и при необходимости «докупить» недостающие баллы за деньги. Выплаты для такой категории пенсионеров не индексируются от уровня инфляции, но пересчитываются с учетом дополнительного страхового стажа и накопленных пенсионных баллов. Один такой балл в 2023 году стоит 123,77 рубля.

«Мало кто знает, что взносы в социальный фонд можно делать самостоятельно. Это может быть актуально, например, для самозанятых. Ведь из налогов, которые платят самозанятые, отчисления в СФР не идут. Завершив трудовую деятельность, при желании можно "докупить" недостающие баллы за деньги», — пояснил Гилязов.

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