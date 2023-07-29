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21:56, 29 июля 2023Россия

Российские военные захватили в плен более десятка бойцов ВСУ

Рогов: российские военные пленили более десятка бойцов ВСУ у села Старомайорское

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российским военным в ходе боев в районе села Старомайорское в Запорожской области удалось взять в плен более десятка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Сейчас там наши ребята нормально набрали пленных боевиков ВСУ», — заявил он.

По словам Рогова, единоразово были взяты в плен более десяти человек. Он уточнил, что среди них есть раненые.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что ВСУ решили предпринять массированные атаки бронегруппами, за что поплатились потерей большого количества боевой техники. По его словам, речь идет о группировках по 20 танков, 30 БМП, двигающихся одновременно.

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    Марина Совина
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