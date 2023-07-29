ВКС России ударили «умными бомбами» по объектам ВСУ на Херсонщине

РВ: ВКС России ударили «умными бомбами» по объектам ВСУ в Херсонской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции (СВО) нанесли удары «умными бомбами» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что удар был нанесен по территории, где ВСУ размещают свои резервы, технику и склады боеприпасов. Прогремели мощные взрывы.

Ранее сообщалось, что российская армия эффективно глушит «умные» бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM), применяемые украинскими военными, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).