В Киеве заявили о стратегическом поражении Украины после удара России по Одессе

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия заблокировала доступ Украины к Черному морю

Россия заблокировала доступ Украины к Черному морю, ударив по Одессе. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он рассказал, что Российская армия нанесла Украине таким образом стратегическое поражение. Соскин добавил, что данный провал демонстрирует неспособность президента Украины Владимира Зеленского сделать что-либо для своей страны. Именно его отставка может спасти Украину, заявляет политолог.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам в Одессе и области, назвав их «ударами возмездия» после атаки на Крымский мост. Заявлялось, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).