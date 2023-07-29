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21:17, 29 июля 2023Бывший СССР

В Киеве обвинили Зеленского во лжи о планах победы над Россией

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский лжет о планах победы Украины над Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала обвинил президента страны Владимира Зеленского во лжи о победе над Россией.

По его мнению, государство, в котором осталось максимум 25 миллионов населения не сможет победить 145-миллионную страну.

«Зеленский сказал, что главная цель — победа над Россией. Как ты можешь достичь победы над Российской Федерацией? Зеленский, зачем врать?» — задался вопросом Соскин, добавив, что у Украины нет конкретной программы для достижения этой цели.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Россия заблокировала доступ Украины к Черному морю, ударив по Одессе. Он рассказал, что Российская армия нанесла Украине таким образом стратегическое поражение.

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    Марина Совина
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