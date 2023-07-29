Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников ВСУ

Российским военным удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом отчитались в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, беспилотники были обнаружены в трех регионах — в населенном пункте Верхнекаменка (Луганская народная республика), в Спорном, Первомайском и Марьинке (Донецкая народная республика), а также в Марфополе Запорожской области.

28 июля беспилотник попытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дрон был сбит силами Минобороны. Пострадавших и разрушений на земле нет. Каких-либо подробностей инцидента градоначальник не раскрыл.