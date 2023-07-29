В Казахстане запретят вейпы

Правительство Казахстана решило запретить вейпы в стране

В Казахстане решили полностью запретить вейпы. Об этом сообщила парламентская партия Respublica в своем Telegram-канале.

«Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним», — сказано в сообщении партии.

В свою очередь портал Orda.kz сообщает, что члены межведомственной комиссии проголосовали за введение запрета. Автор инициативы, депутат нижней палаты парламента Нургуль Тау добавила, что вред вейпов неоспорим. Из-за этого Минздрав страны с 2021 года остро ставит вопрос запрета оборота вейпов.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Нормативно-правовой акт также предусматривает ряд мер, направленных на полное исключение продажи детям как самих вейпов, так и расходных материалов к ним.