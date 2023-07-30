CNN: Антарктиде не хватает морского льда размером с Аргентину

Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину, что стало неожиданностью для ученых. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что каждый год антарктический морской лед сокращается до самого низкого уровня к концу февраля, когда на континенте лето. Затем морской лед снова накапливается за зиму. Однако сейчас его уровень упал до беспрецедентно низких значений за 45 лет, не вернувшись к ожидаемым показателям.

По данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), площадь льда примерно на 1,6 миллиона квадратных километров ниже предыдущего зимнего рекорда, установленного в 2022 году.

По словам гляциолога из Университета Колорадо в Боулдере Теда Скамбоса, антарктическая система всегда была очень изменчивой, однако нынешние вариации слишком экстремальны. Он считает, что на потерю морского льда влияют несколько факторов, в том числе сила западных ветров вокруг Антарктиды, которые связаны с увеличением загрязнения планеты и нагреванием.

«Вероятнее всего, мы не увидим, как антарктическая система восстановится так, как она это делала, скажем, 15 лет назад, в течение очень долгого периода в будущем, а возможно, и никогда», — заявил он.

В свою очередь старший научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду Жюльен Стрёве делает более осторожные выводы. «Это большое отклонение от среднего, но мы знаем, что антарктический морской лед демонстрирует большую изменчивость из года в год», — сказала она, добавив, что «пока рано говорить о том, является ли это новой нормой или нет».

Ранее ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований в Австралии (CSIRO) зафиксировали снижение уровня кислорода в глубинах Мирового океана.

Известно, что каждый год около 250 тонн соленой и богатой кислородом шельфовой воды опускается вблизи Антарктиды, формируя антарктические донные воды, или AABW (Antarctic Bottom Water), и приводя в действие глобальную систему течений. AABM заполняет до 40 процентов общего объема Мирового океана, перенося кислород, углерод и питательные вещества в глубины Индийского, Тихого и Атлантического океанов.

Оказалось, что с 1990-х годов циркуляция антарктических плотных вод замедлилась примерно на 30 процентов. Это происходит из-за ускоренного таяния ледников Антарктиды, что сделало поверхностные воды менее солеными и, следовательно, менее плотными.