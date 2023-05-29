Зафиксировано тревожное уменьшение кислорода в глубинах океана

Nature Climate Change: изменение климата снижает уровень кислорода в глубинах океана

Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований в Австралии (CSIRO) зафиксировали снижение уровня кислорода в глубинах Мирового океана. О тревожном открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Ученые провели измерения на борту исследовательского судна в ходе экспедиции в Антарктику с помощью заякоренных приборов для сбора данных о температуре, солености и давлении. Приборы были размещены в Австралийском антарктическом бассейне, рядом с морем Росса. Результаты были использованы для создания реалистичных моделей океанической циркуляции.

Известно, что каждый год около 250 тонн соленой и богатой кислородом шельфовой воды опускается вблизи Антарктиды, формируя антарктические донные воды, или AABW (Antarctic Bottom Water), и приводя в действие глобальную систему течений. AABM заполняет до 40 процентов общего объема Мирового океана, перенося кислород, углерод и питательные вещества в глубины Индийского, Тихого и Атлантического океанов. AABW образуются в четырех различных антарктических регионах: море Уэдделла, мыс Дарнли, побережье Земли Адели и море Росса.

Оказалось, что с 1990-х годов циркуляция антарктических плотных вод замедлилась примерно на 30 процентов. Это происходит из-за ускоренного таяния ледников Антарктиды, что сделало поверхностные воды менее солеными и, следовательно, менее плотными. В соответствии со сценарием МГЭИК, который прогнозирует высокие выбросы парниковых газов, поток AABM замедлится более чем на 40 процентов к 2050 году. Однако текущие наблюдения показывают, что замедление уже происходит, что задерживает поступление питательных веществ в глубины Мирового океана.

Таким образом, последствия таяния ледников выражаются не только в повышении уровня моря, но также влияют на циркуляцию и химический состав океана. В то же время ожидается, что опреснение вокруг Антарктиды продолжится и даже ускорится, поскольку антарктический ледяной щит чувствителен к быстрому потеплению и тает.