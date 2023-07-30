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17:20, 30 июля 2023Моя страна

В одном из старейших сел Башкирии появится этнопарк русской культуры

Этнопарк русской культуры создадут в башкирском селе Красный Яр

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В селе Красный Яр, которое считается одним из старейших в Башкирии, появится этнопарк русской культуры. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на заместителя министра ЖКХ республики Вилория Угарова.

По словам министра, благодаря созданию этнопарка в селе можно будет проводить различные мероприятия, в том числе фестивали и выступления фольклорных коллективов. Кроме того, ожидается, что в Красный Яр начнут приезжать туристы в рамках этнографических туров и молодежь, интересующаяся русской культурой и историей.

«Считаю, что именно грамотная организация комплекса туристических услуг позволит увеличить поток туристов, повысить качество и увеличить количество предоставляемого сервиса, даст дополнительное развитие поселению и возможность заявить о себе», — пояснил Угаров.

Он добавил, что всего на развитие общественной территории в селе будет направлено 2,7 миллиона рублей — соответствующий грант главы Башкирии выиграл благотворительный фонд развития Уфимского района.

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