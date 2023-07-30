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02:15, 30 июля 2023Россия

В Севастополе рассказали о провокации в городе накануне Дня ВМФ

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о провокации в городе накануне Дня ВМФ

Фото: Globallookpress.com

Пожилой мужчина разбил бутылку с зажигательной смесью у здания военной комендатуры в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Политик сообщил о провокации в городе накануне Дня ВМФ (Военно-морской флот). Как уточнил губернатор, злоумышленнику 63 года. «Разбил бутылку с зажигательной смесью рядом с военной комендатурой на Ленина», — указал он.

По данным руководителя, здание комендатуры никаких существенных повреждений не получило.

Ранее в Севастополе прозвучали взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО). Были слышны минимум два хлопка. Силы ПВО сбивают вражеские дроны.

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    Марина Совина
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