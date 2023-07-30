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14:16, 30 июля 2023Россия

Неизвестный заперся в таганрогской пивной и стрелял по прохожим

Mash: мужчина заперся в таганрогской пивной и открыл огонь по прохожим

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Неизвестный житель Таганрога забежал в местную пивную, заперся там и открыл огонь по прохожим из окон. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на улице Александровской в воскресенье, 30 июля. На место оперативно прибыла Росгвардия и задержала стрелка.

Из какого оружия мужчина стрелял по прохожим, не уточняется, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее конфликт телохранителя и мужчин на спорткаре в Москве закончился стрельбой. Телохранитель выжил, несмотря на выстрел в голову.

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    Алевтина Запольская
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