Неизвестный заперся в таганрогской пивной и стрелял по прохожим

Mash: мужчина заперся в таганрогской пивной и открыл огонь по прохожим

Неизвестный житель Таганрога забежал в местную пивную, заперся там и открыл огонь по прохожим из окон. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на улице Александровской в воскресенье, 30 июля. На место оперативно прибыла Росгвардия и задержала стрелка.

Из какого оружия мужчина стрелял по прохожим, не уточняется, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее конфликт телохранителя и мужчин на спорткаре в Москве закончился стрельбой. Телохранитель выжил, несмотря на выстрел в голову.