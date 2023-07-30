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06:27, 30 июля 2023Россия

Появились кадры бизнес-центра «Око-2» в «Москва-сити» после атаки БПЛА

Опубликованы кадры здания бизнес-центра «Око-2» в «Москва-сити» после атаки БПЛА

Telegram-канал Mash опубликовал кадры здания бизнес-центра «Око-2» в «Москва-сити» после атаки БПЛА.

На видео видно, как пострадало здание — на первых шести этажах повреждено остекление. Площадь повреждений — 40 квадратных метров.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник.

Предыдущая атака на Москву с применением БПЛА произошла утром 24 июля. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работали на месте происшествия.

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    Юлия Мискевич
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