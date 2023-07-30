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19:23, 30 июля 2023Бывший СССР

Зеленский пригрозил препятствующим вступлению Украины в ЕС депутатам

Зеленский пригрозил депутатам, не готовым поддержать законы для вступления в ЕС

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал принять все законы, которые необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом (ЕС) о вступлении республики в объединение, и пригрозил депутатам Верховной Рады, которые не поддержат их, негативными последствиями. Его слова опубликованы в Telegram-канале.

«И они должны чувствовать соответствующее отношение к себе — или они за Украину, или им будет сложно на Украине», — подчеркнул политик. При этом Зеленский не уточнил, какие именно последствия могут ждать депутатов, не готовых поддержать принятие таких законов.

В начале июля Зеленский заявил, что обсудил возможность начала переговоров по вступлению страны в ЕС до конца 2023 года. По его словам, такая беседа состоялась с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Президент попросил блок обратить внимание на формулировки относительно условий, выразив желание увидеть в них конкретику.

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    Виктория Кондратьева
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