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15:08, 30 июля 2023Мир

США открыли охоту на способный нарушить ход военных операций код КНР

NYT: США ищут способный нарушить ход военных операций компьютерный код КНР

Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / Reuters

По словам представителей американских военных, разведки и национальной безопасности, администрация президента страны Джо Байдена открыла охоту на вредоносный компьютерный код. Предполагается, что Китай «спрятал» его глубоко в сетях, управляющих электросетями, системами связи и водоснабжения, благодаря которым функционируют военные базы США на собственной территории и в других странах мира. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что вредоносный код обнаружила американская разведка. Это вызвало опасения, что хакеры КНР, предположительно, работающие на Народно-освободительную армию страны, уже внедрили код. Как поясняет NYT, он мог быть предназначен для нарушения военных операций США в случае возникновения нового конфликта, в том числе если Пекин атакует Тайвань.

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По словам одного из представителей Конгресса, эта вредоносная программа, по сути, является «бомбой замедленного действия». Она якобы может дать Китаю возможность прервать или замедлить развертывание американских войск или операции по пополнению запасов, отключив электричество, воду и связь на военных базах США.

Однако последствия таких шагов могут быть гораздо шире, опасаются собеседники NYT. Дело в том, что эта же инфраструктура, по мнению американских чиновников, часто снабжает дома и предприятия простых американцев.

Первые намеки на существование такого ПО появились в конце мая этого года. Тогда компания Microsoft заявила, что обнаружила «загадочный компьютерный код» в телекоммуникационных системах на острове Гуам, где расположена крупная американская авиабаза, и в других частях США.

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    Виктория Кондратьева
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