Неизвестный поджег релейный шкаф и задержал российский поезд

Shot: в Калужской области неизвестный устроил поджог на железной дороге

В Калужской области сотрудники правоохранительных органов начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог на железной дороге. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло около двух ночи. Злоумышленник отогнул дверцу релейного шкафа, облил находившееся внутри оборудование горючей жидкостью и поджег ее. Уходя с места преступления неизвестный тщательно зачистил следы преступления, оставив после себя лишь клочки сгоревшей бумаги.

Из-за диверсии был задержан поезд Москва – Анапа. Благодаря быстрому устранению последствий поджога задержка составила менее десяти минут.

25 июля сообщалось, что в Липецкой области неизвестный диверсант с иконой устроил поджог на железной дороге. Он повредил релейный шкаф бесперебойной работы светофоров на перегоне Сенцово — Липецк.