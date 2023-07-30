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09:36, 30 июля 2023Мир

В США рассказали об одной из основных улик против Трампа

Экс-агент ФБР: долгое хранение секретных документов станет уликой против Трампа

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Долгое хранение бывшим президентом США Дональдом Трампом секретных документов станет одной из основных улик, которые могут использовать против него. Об этом заявил экс-агент ФБР Питер Страк, расследовавший дело об электронных письмах экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, передает MSNBC.

По его словам, добровольный возврат документов бывшим американским лидером как доказательство невиновности не избавит его от обвинений, так как у правительства еще достаточно улик.

«Трамп держал у себя эти секретные документы несколько месяцев. Он показывал их... даже тем, у кого не было на это доступа... Это дало правительству возможность собрать еще доказательств того, что он не вернул документы сразу, и использовать это в суде», — подчеркнул Страк.

Ранее Трампу предъявили два новых обвинения, которые касались уничтожения видеозаписей с камер видеонаблюдения в личном поместье в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Помимо этого, ему предъявили еще один пункт обвинения касательно «умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США».

Трамп счел судебное разбирательство против него попыткой помешать ему участвовать в предстоящих президентских выборах.

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    Виктория Кондратьева
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