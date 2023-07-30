В США рассказали об одной из основных улик против Трампа

Экс-агент ФБР: долгое хранение секретных документов станет уликой против Трампа

Долгое хранение бывшим президентом США Дональдом Трампом секретных документов станет одной из основных улик, которые могут использовать против него. Об этом заявил экс-агент ФБР Питер Страк, расследовавший дело об электронных письмах экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, передает MSNBC.

По его словам, добровольный возврат документов бывшим американским лидером как доказательство невиновности не избавит его от обвинений, так как у правительства еще достаточно улик.

«Трамп держал у себя эти секретные документы несколько месяцев. Он показывал их... даже тем, у кого не было на это доступа... Это дало правительству возможность собрать еще доказательств того, что он не вернул документы сразу, и использовать это в суде», — подчеркнул Страк.

Ранее Трампу предъявили два новых обвинения, которые касались уничтожения видеозаписей с камер видеонаблюдения в личном поместье в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Помимо этого, ему предъявили еще один пункт обвинения касательно «умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США».

Трамп счел судебное разбирательство против него попыткой помешать ему участвовать в предстоящих президентских выборах.