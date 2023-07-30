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19:34, 30 июля 2023Экономика

Объем валютных вкладов россиян сократился

БКФ: валютные вклады россиян сократились до 48,4 миллиарда долларов в июне

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

За июнь 2023 года валютные вклады россиян в местных банках уменьшились на 1,2 миллиарда — до 48,4 миллиарда долларов. О сокращении объема вкладов заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ, его цитирует РИА Новости.

По сравнению с февралем 2022 года этот показатель сократился вдвое — на 48,5 процента. «За первое полугодие 2023 года [вклады] сократились на 9,7 миллиарда долларов», — рассказал Осадчий.

По мнению аналитика, главная причина происходящего — ограничения, введенные в отношении Банка России. В основном россияне «увозят» валюту за рубеж, но некоторые еще и обналичивют ее.

По данным Осадчего, за период с февраля 2022-го по май 2023 года валютные депозиты россиян в иностранных банках увеличились на 42,7 миллиарда долларов, а объем наличной валюты — на 12,5 миллиарда.

Осадчий также объяснил, что Центробанк не снимает ограничения на валютные вклады, потому что ЕС и США ввели эмбарго на поставки долларов и евро в Россию. Однако он считает, что потом ограничения могут быть ослаблены или сняты в отношении «валют дружественных стран», например, юаня.

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    Виктория Кондратьева
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