Секретарь Совбеза Патрушев: победа России над Западом изменит баланс сил в мире

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что военная операция на Украине положила начало «новому феномену» — «мировому большинству». Он также убежден, что Москва «победит Запад», благодаря чему изменит баланс сил в мире. Цитату приводит ТАСС.

«(Баланс сил изменится в пользу) отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», — убежден секретарь Совбеза.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022-го. Он заявил, что пошел на это по просьбе ЛНР и ДНР, а цель боевых действий — «денацификация» Украины и защита людей. Российские власти также обвиняют страны Запада в провоцировании эскалаций посредством усиления военной помощи Киеву.