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16:18, 31 июля 2023Мир

Патрушев предсказал победу России над Западом

Секретарь Совбеза Патрушев: победа России над Западом изменит баланс сил в мире

Фото: Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что военная операция на Украине положила начало «новому феномену» — «мировому большинству». Он также убежден, что Москва «победит Запад», благодаря чему изменит баланс сил в мире. Цитату приводит ТАСС.

«(Баланс сил изменится в пользу) отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», — убежден секретарь Совбеза.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022-го. Он заявил, что пошел на это по просьбе ЛНР и ДНР, а цель боевых действий — «денацификация» Украины и защита людей. Российские власти также обвиняют страны Запада в провоцировании эскалаций посредством усиления военной помощи Киеву.

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    Виктория Кондратьева
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