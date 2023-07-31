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11:09, 31 июля 2023Силовые структуры

Россиянка вонзила нож в живот поздно вернувшемуся домой супругу

Под Архангельском женщина изрезала супруга из-за позднего возвращения с работы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Архангельской области суд рассмотрит дело 42-летней местной жительницы, изрезавшей 45-летнего супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 24 декабря 2022 года в деревне Пловская фигурантка поссорилась с мужем и вонзила нож ему в живот. Россиянка сама вызвала скорую помощь.

Во время допроса женщина признала вину и рассказала, что обиделась на супруга, так как он накануне поздно пришел с работы и не отвечал на звонки.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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