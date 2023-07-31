В Госдуме рассказали об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

Вице-спикер Госдумы Чернышов заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в России существует эпидемия «скрытой безотцовщины». Об этом он рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что организовал опрос среди российских отцов о проводимом с детьми времени. Выяснилось, что среднестатистический отец посвящает детям 35 минут в день. «Результаты удручают. Папа как бы есть, но папы нет», — сказал политик.

Чернышев отметил, что считает ключевым фактором для сохранения семьи включенность мужчин в воспитание и общение с детьми. «Папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто — лучшим другом», — резюмировал депутат.

Согласно данным последней переписи населения, в России насчитывалось более 17,3 миллионов семей с детьми, среди которых 11,6 миллиона составили супружеские пары с детьми, 5 миллионов — одинокие матери с детьми, 648 тысяч — одинокие отцы с детьми.

В 2021 году Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением учредить в России День отца. Позднее в указе президента Владимира Путина пояснялось, что праздник, отмечаемый в третье воскресенье октября, был создан в целях укрепления института семьи, а также повышения значимости отцовства в воспитании детей.