Украинский бизнесмен обманул военных на 7 миллионов гривен

ГБР: украинский бизнесмен обманул воинскую часть на 7 миллионов гривен

Украинский бизнесмен обманул одну из воинских частей на 7 миллионов гривен (11,7 миллиона рублей), продав им программное обеспечение, которое шло бесплатно в комплекте к уже приобретенному оборудованию. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным ведомства, предприниматель заключил с воинской частью соглашение о поставках 1500 компьютеров и комплектующих к ним. За дополнительную плату он продал операционную систему, которая шла в комплекте от производителя. Бизнесмен убедил военных, что он заказывал ее отдельно, в качестве подтверждения он предоставил поддельный документ.

«Так фигурант ввел в заблуждение представителей воинской части и заставил их потратить дополнительные 7 миллионов гривен из государственного бюджета», — говорится в сообщении.

Бизнесмену грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно о выявлении множества коррупционных схем для заработка в Минобороны Украины. Чаще всего они касаются закупки оружия и средств защиты, а также контрактов на ремонты техники.