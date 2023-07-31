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18:30, 31 июля 2023Путешествия

Пассажирский самолет вынужденно приземлился из-за анонимного звонка о бомбе

Пассажира Delta заподозрили в угрозе безопасности самолета и попутчиков

Фото: Eva Darron / Unsplash

Пассажира авиакомпании Delta заподозрили в угрозе безопасности самолета и попутчиков из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что борт направлялся из Бостона в Ньюарк и был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Известно, что в середине полета диспетчеры связались с пилотами из-за анонимного предупреждения, поступившего в полицию. Правоохранителям рассказали о мужчине, который может угрожать безопасности лайнера.

Как только самолет приземлился, подозреваемого обыскали и сняли с рейса. В его сумках ничего опасного не обнаружили. Борт все же вылетел в пункт назначения спустя три часа. Имя звонившего так и не удалось установить.

Ранее стюардесса авиакомпании Aerolíneas Argentinas соврала о бомбах на борту самолета из Буэнос-Айреса в Майами и пошла под суд за ложь. 47-летняя Даниэла Карбоне позвонила с мобильного телефона дочери сотрудникам аэропорта и авиакомпании, так как захотела сорвать рейс бывшего парня и его новой возлюбленной. Во время звонка голос женщины был изменен, однако через неделю полиции удалось выйти на ее след и задержать.

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    Зарина Дзагоева
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