Российским туристам раскрыли одну опасность посадочных талонов на самолет
Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр раскрыла российским туристам одну опасность посадочных талонов на самолет. Своим советом она поделилась в Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».
Котляр отметила, что посадочный талон — это не просто бумага, а целое хранилище данных о пассажире. «На каждом талоне есть штрих-код, который содержит личную информацию пассажира: его имя, домашний адрес, адрес электронной почты, номер телефона, а иногда и вашу финансовую информацию!» — пояснила эксперт по туризму.
Она добавила, что мошенники и хакеры, в руки которых попадут посадочные талоны туристов, могут при желании получить доступ к этой информации. Поэтому во избежание кражи личных данных проездные документы после полета нужно утилизировать должным образом, а не оставлять их на полу аэропорта или в самолете.
Ранее эксперт по кибербезопасности Амир Таригат посоветовал пассажирам самолетов не публиковать в соцсетях фотографии своих посадочных талонов, чтобы избежать утечки личных данных. Он объяснил, что люди могут найти адрес пассажира, его номер телефона и адрес электронной почты по информации в проездном документе.