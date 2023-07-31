Российским туристам раскрыли одну опасность посадочных талонов на самолет

Эксперт по туризму Котляр: посадочные талоны нужно утилизировать после полета

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр раскрыла российским туристам одну опасность посадочных талонов на самолет. Своим советом она поделилась в Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

Котляр отметила, что посадочный талон — это не просто бумага, а целое хранилище данных о пассажире. «На каждом талоне есть штрих-код, который содержит личную информацию пассажира: его имя, домашний адрес, адрес электронной почты, номер телефона, а иногда и вашу финансовую информацию!» — пояснила эксперт по туризму.

Она добавила, что мошенники и хакеры, в руки которых попадут посадочные талоны туристов, могут при желании получить доступ к этой информации. Поэтому во избежание кражи личных данных проездные документы после полета нужно утилизировать должным образом, а не оставлять их на полу аэропорта или в самолете.

Ранее эксперт по кибербезопасности Амир Таригат посоветовал пассажирам самолетов не публиковать в соцсетях фотографии своих посадочных талонов, чтобы избежать утечки личных данных. Он объяснил, что люди могут найти адрес пассажира, его номер телефона и адрес электронной почты по информации в проездном документе.