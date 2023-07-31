Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:04, 31 июля 2023Путешествия

Российским туристам раскрыли одну опасность посадочных талонов на самолет

Эксперт по туризму Котляр: посадочные талоны нужно утилизировать после полета

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр раскрыла российским туристам одну опасность посадочных талонов на самолет. Своим советом она поделилась в Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

Котляр отметила, что посадочный талон — это не просто бумага, а целое хранилище данных о пассажире. «На каждом талоне есть штрих-код, который содержит личную информацию пассажира: его имя, домашний адрес, адрес электронной почты, номер телефона, а иногда и вашу финансовую информацию!» — пояснила эксперт по туризму.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023

Она добавила, что мошенники и хакеры, в руки которых попадут посадочные талоны туристов, могут при желании получить доступ к этой информации. Поэтому во избежание кражи личных данных проездные документы после полета нужно утилизировать должным образом, а не оставлять их на полу аэропорта или в самолете.

Ранее эксперт по кибербезопасности Амир Таригат посоветовал пассажирам самолетов не публиковать в соцсетях фотографии своих посадочных талонов, чтобы избежать утечки личных данных. Он объяснил, что люди могут найти адрес пассажира, его номер телефона и адрес электронной почты по информации в проездном документе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о налогах для уехавших россиян

    В Белоруссии вслед за Россией собрались внедрить цифровой рубль

    В Госдуме объяснили долг россиян за ЖКУ почти на 900 миллиардов рублей

    Фитнес-тренер рассказала о вредящих талии упражнениях

    На Украине начали ужесточать наказания за уклонение от мобилизации

    Власти Грузии заявили о фальши в акции протеста против круизного лайнера

    Патрушев заявил об агрессивной сущности НАТО

    В Москве произошла авария с Bentley

    Галустян назвал причину получения второго гражданства

    Откровенное видео Бузовой из душа разозлило пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости