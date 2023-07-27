Названа опасная ошибка пассажиров во время посадки на самолет

USA Today: пассажирам посоветовали не публиковать в сети фото посадочных талонов

Эксперт по кибербезопасности Амир Таригат посоветовал пассажирам самолетов не публиковать в соцсетях фотографии своих посадочных талонов, чтобы избежать утечки личных данных. Такую ошибку он назвал опасной, передает его слова USA Today.

По словам Таригата, путешественники часто делятся в сети снимками талонов во время посадки, чем подвергают себя опасности. Он объяснил, что люди могут найти адрес пассажира, его номер телефона и адрес электронной почты по информации в проездном документе.

Кроме того, подчеркнул Таригат, злоумышленники могут использовать для личных целей информацию об отпуске человека. К примеру, они проникнут на его рабочее место, оставшееся без присмотра. В связи с этим он призвал использовать двухфакторную аутентификацию для всех учетных записей.

Ранее бортпроводник назвал самой распространенной ошибкой пассажиров самолетов привычку полностью полагаться на бортовую развлекательную систему во время длительных перелетов. Он рекомендовал пассажирам перед полетом загружать на смартфоны приложения авиакомпании с развлечениями: играми, фильмами и сериалами, а также перед посадкой в ​​самолет полностью заряжать все электронные устройства.