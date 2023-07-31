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10:47, 31 июля 2023Мир

Посольство РФ в США осудило Запад за стравливание братских народов

Посольство РФ в США: западные инсценировки продолжатся до достижений целей СВО
СюжетМинобороны:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Западные инсценировки, попытки стравливания братских народов и разобщения православных верующих продолжатся до достижения Россией всех целей специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале заявило посольство РФ в США.

Дипмиссия осудила вбросы американских СМИ, обвинивших российскую сторону «в целенаправленном ударе по Спасо-Преображенскому кафедральному собору» в День крещения Руси. «Подобного рода инсценировки, начавшиеся в Буче, очевидно, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО», — заявили в посольстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что причиной повреждения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе с наибольшей долей вероятности стало падение на него ракеты, выпущенной украинскими комплексами ПВО.

«Наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что об этом, в частности, свидетельствуют и распространяемые в сети кадры, снятые местными жителями внутри собора.

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    Виктория Кондратьева
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