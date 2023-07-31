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14:15, 31 июля 2023Бывший СССР

Власти Грузии заявили о фальши в акции протеста против круизного лайнера

Вице-спикер парламента Грузии Вольский заявил о фальши в протесте против лайнера

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестную акцию в Батуми против прибытия круизного лайнера с россиянами проводят в основном оппозиционеры из партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является бывший президент страны Михаил Саакашвили. О фальши в протесте заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский, передает РИА Новости.

«Мы имеем дело с достаточно серьезной фальшью в этой акции "Национального движения". Может быть, кто-то туда и пошел честно, но [главным образом] это люди, которые в свое время не только с радостью встречали туристов из России, но и продали ей все стратегические объекты Грузии», — сказал он.

Вольский отметил, что политика ЕНД вредит Грузии. По его словам, поведение участников акции в отношении полицейских бросается в глаза. Люди протестуют с контекстом, что якобы на лайнере есть те, кто нарушил «закон об оккупации», но это не соответствует действительности, добавил вице-спикер парламента.

Ранее сообщалось, что прибывший в Грузию круизный лайнер Astoria Grande с россиянами спровоцировал протест оппозиционеров. Как отмечалось, полиция усилила меры безопасности и перекрыла все пути к кораблю. На фоне акций протеста происходили стычки между оппозицией и стражами правопорядка.

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    Кристина Есикова
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