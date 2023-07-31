Власти Грузии раскрыли отношение к российским туристам

Генсек Каладзе: Грузия открыта для туристов из всех стран, в том числе из России

Власти Грузии раскрыли свое отношение к туристам из России. По словам генсека правящей партии «Грузинская мечта», мэра Тбилиси Кахи Каладзе, которые приводит РИА Новости, Грузия открыта для туристов из всех стран, в том числе россиян.

«Двери Грузии открыты для туристов. Это может быть русский, европеец, американец. Не вижу проблем. Главное, чтобы все уважали конституцию Грузии, соблюдали закон», — отметил Каладзе.

По словам мэра Тбилиси, грузинской оппозиции неприятно, что обстановка в стране мирная. Он также добавил, что местная полиция будет обеспечивать безопасность туристов из всех стран, которые приехали в Грузию.

Ранее сообщалось, что грузинские оппозиционеры закидали яйцами россиян с круизного лайнера Astoria Grande и попали на видео. На размещенной записи видны выезжающие из порта Батуми микроавтобусы с пассажирами судна, в которые летят пустые пластиковые бутылки и яйца.

27 июля круизный лайнер с россиянами на борту, прибывший из Сочи в Батуми, также спровоцировал скандал в Грузии. Остановка судна в этой стране вызвала недовольство оппозиционеров, которые посчитали, что лайнер может подпадать под международные санкции.

