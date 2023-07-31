На Московском урбанфоруме пройдет благотворительный маркет

На Московском урбанфоруме в «Лужниках» пройдет благотворительный маркет

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в «Лужниках» пройдет благотворительный маркет с участием некоммерческих организаций (НКО) города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благотворительные организации — участники форума с помощью собственной продукции или продукции с символикой своего бренда смогут расширить аудиторию, повысить лояльность доноров и получить дополнительные средства на помощь подопечным», — объяснила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Гости площадки смогут приобрести вещи, сделанные руками подопечных НКО, все вырученные средства направят на помощь детям, людям старшего возраста, многодетным семьям и животным. Так, с 7 по 10 августа на маркете будут представлены изделия, сделанные детьми-сиротами в художественных мастерских благотворительного фонда «Дети Марии» — там проходят занятия по керамике, живописи, ткачеству, валянию и лепке.

Также на маркете будут представлены полезные лакомства, игрушки и одежда для собак. 4 и 5 августа в «Лужниках» будет представлена площадка фонда «Котодетки», с 10 по 12 августа — площадка фонда «Динго», с 13 по 16 августа будет работать фонд «Ника», а 20 августа — фонд «Догоникота».

Кроме того, московские НКО примут участие в деловой программе МУФ — руководители проектов и президенты фондов проведут тренинги и лекции, которые смогут посетить все желающие. Расписание площадок можно узнать на сайте форума.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.