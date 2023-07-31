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11:36, 31 июля 2023Бывший СССР

ВС России нанесли удар по пункту ВСУ в районе Антоновского моста

Минобороны России показало кадры удара по пункту ВСУ в районе Антоновского моста

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по наблюдательному пункту украинских войск в районе Антоновского моста. Кадры поражения цели показало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Российские десантники обнаружили в полуразрушенном доме пункт, из которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) корректировали огонь по левому берегу Днепра.

Группа десантников выдвинулась к месту на автомобиле «багги» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет» и уничтожила цель ударом управляемой ракеты.

Ранее RT показали кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» в Херсонской области. Артиллерийскую установку, находящуюся возле грунтовой дороги, разорвало на несколько частей.

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    Алевтина Запольская
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