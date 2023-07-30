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13:53, 30 июля 2023Бывший СССР

Уничтожение украинской САУ «Гвоздика» показали на видео

RT опубликовало видео уничтожения САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области

Кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» в Херсонской области в районе населенного пункта Антоновка показали на видео. Ролик в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале публикует RT.

На кадрах видно, как прямое попадание боеприпаса уничтожает находящуюся возле грунтовой дороге самоходку. Видно, что артиллерийскую установку разорвало на несколько частей. По данным издания, удар наносила артиллерийская группировка «Днепр».

27 июля Министерство обороны России показало на видео уничтожение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, буксировавшего другую подбитую бронемашину.

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    Владимир Седов
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