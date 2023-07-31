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12:35, 31 июля 2023Россия

В Кремле оценили возможность мирного урегулирования ситуации на Украине

Песков заявил о невозможности выхода на мирное урегулирование с Украиной

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство ТАСС / РИА Новости

Выход на мирное урегулирование в ситуации на Украине невозможен с учетом нынешней позиции Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, сейчас предпосылок для заключения мирного договора нет, так как сами киевские власти не хотят мира.

«[Киев] не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», — подытожил Песков.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о заморозке переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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    Марк Леонов
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