В Кремле оценили возможность мирного урегулирования ситуации на Украине

Песков заявил о невозможности выхода на мирное урегулирование с Украиной

Выход на мирное урегулирование в ситуации на Украине невозможен с учетом нынешней позиции Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, сейчас предпосылок для заключения мирного договора нет, так как сами киевские власти не хотят мира.

«[Киев] не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», — подытожил Песков.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о заморозке переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.