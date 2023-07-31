Музею Второй мировой в Киеве изменят название в честь борьбы за независимость

В Киеве музей Второй мировой войны переименуют в музей борьбы за независимость

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, который находится в Киеве, переименуют в Национальный музей борьбы за независимость. Об этом рассказал его генеральный директор Юрий Савчук, передает агентство «Укринформ».

По его словам, музей должен стать символом современного военного конфликта и местом почитания победы не только Украины, но всего демократического мира. При этом Савчук подчеркнул, что под войной за независимость стоит понимать все конфликты XX-XXI века, начиная с 1918 года.

Он сообщил, что ученый совет музея ободрил предложение, а его руководство разослало запрос в Институт национальной памяти и Национальную академию наук.

«Есть инициатива и название, созданное в музее, вызванное музейным опытом и новым осмыслением его миссии», — заключил генеральный директор, добавив, что процесс можно считать начатым.

Ранее Савчук рассказал о планах сменить название монумента «Родина-мать» на «Украина-мать». По его словам, для переименования имеются все основания и данный шаг не будет являться простой формальностью.